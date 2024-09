Molotov nel deposito di Seta Modena nuovo raid vandalico dopo il silicone su 50 bus | indaga la polizia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 23 settembre 2024), 23 settembre 2024 –alcentrale dil’applicazione delsu una cinquantina di autobus avvenuto nella notte tra il 15 e il 16 settembre, questa volta ignoti vandali sono passati alle maniere forti el 16 lancando una bottigliaall’interno delstesso, in strada Sant’Anna. Nel caso delil modus operandi dell’azione era stato identico su ogni mezzo, ovvero ilera stato messo nel blocchetto di accensione. Per entrare, in quella occasione, gli autori hanno tagliato una recinzione, per mettere a segno un’azione che da subito è apparsa studiata nei dettagli. Questa volta gli ignoti vandali hanno decisamente alzato il tiro ma fortunatamente non sono stati provocati gravi danni ma ilpreoccupanteè ovviamente sotto la lente degli investigatori. Are è la