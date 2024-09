Lutto per è morta la madre Nadia Ferrari

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di lunedì 23 settembre 2024) Marco Mengoni piange la perdita dellaIl cantautore italiano Marco Mengoni è inper la perdita della sua amata, che lottava da tempo contro una malattia, è mancata domenica 22 settembre all’età di 60 anni a Ronciglione, un piccolo paese in provincia di Viterbo, dove era nata e viveva.lascia il figlio Marco e il marito Maurizio. Una comunità inLa triste notizia è stata condivisa per prima dal gruppo social media “Ronciglione per Marco”, che ha espresso le sue più sentite condoglianze: “Una notizia che ci lascia costernati () Il tuo sorriso radioso rimarrà impresso nei nostri cuori, così come la tua gentilezza. Ronciglione è al fianco di Marco e della famiglia Mengoni in questo momento difficile. Ci mancherai moltissimo”.