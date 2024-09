Luna Rossa incanta in Youth America’s Cup | Gradoni e Ugolini in semifinale con altre due vittorie!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 23 settembre 2024) Calato il sipario. Sono andate in archivio le ultime quattro regate del Gruppo A della prima fase a gironi dellaCup 2024, versione della storica competizione riservata ai velisti U25. Nella giornata di ieri il troppo poco vento nel primo pomeriggio a Barcellona (Spagna) aveva costretto la giuria a cancellare il programma. Uno schedule che prevedeva per l’appunto le ultime regate di flotta, facendo slittare di 24 ore la Final Series, la seconda fase della rassegna in cui andranno in scena quattro prove per stabilire le due squadre protagoniste del Match Race con in palio il trofeo. Giova ricordare che a superare il turno della fase a gironi citata sono state le prime tre classificate di ciascun raggruppamento (A e B), conche si presentava all’appuntamento odierno con 37 dei 40 punti a disposizione nel gruppo riservato ai team di Louis Vuitton Cup.