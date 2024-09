La Promessa anticipazioni dal 23 al 27 settembre 2024 | Feliciano chiede a Teresa di sposarlo

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 23 settembre 2024) Fiori d’arancio in arrivo nelle prossime puntate de La? Certo del fatto cheVillamil sia la donna della sua vita,Arcosinfatti alla domestica, con successo, di diventare sua moglie. Tuttavia, l’epilogo non sarà affatto scontato. Per questa settimana, prima del trasferimento su Rete 4 in preserale, la soap iberica è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.15 circa. E’ possibile vederla in diretta streaming e in replica on demand su Mediaset Infinity. Lada lunedì 23 a venerdì 27Lunedì 23: Leonor e Martina si chiariscono S2 E278 – Candela parla in privato con Pia e le confessa che è andata in biblioteca per una telefonata, ma non a Carlos. Leonor convoca Martina per un chiarimento e le due si riavvicinano.