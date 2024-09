La famiglia Assange Szabo Back Ardoino e altri 100 speaker | a pochi chilometri dall' Italia andrà in scena il Lugano' s Plan B Forum

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) (Adnkronos) - Venerdì 25 e sabato 26 ottobre, la conferenza più importante in Europa in ambito Bitcoin e tecnologie P2P ospiterà, poco distante dal lago di Como, la moglie, il padre e il fratello del creatore di Wikileaks, tra100che discuteranno di libertà finanziaria e di parola. Giunta alla sua terza edizione, la due giorni attirerà migliaia di persone da tutto il mondo e sarà totalmente fruibile anche in linguana.(Svizzera) – 23 settembre 2024 Tether, la più grande azienda al mondo nel settore degli asset digitali, insieme alla Città di, distante meno di 30 km dal confineno, hanno annunciato i principali opinion leader che si alterneranno sul palco della terza edizione del, prevista per venerdì 25 e sabato 26 ottobre prossimi presso il complesso del locale Palazzo dei Congressi.