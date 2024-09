Israele il ministro Chikli chiede zone cuscinetto in Libano | Non è uno Stato sovrano

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Ildegli Affari della Diaspora diAmichaiha dichiarato che, visto il “fallimento del governo libanese nell’esercitare la propria sovranità sul sud delcontrollato da Hezbollah“, l’IDF ha il diritto di “prendere il controllo” delle aree dalle quali potrebbero essere lanciati missili verso. Il, secondo, non soddisfa la definizione di, motivo per il qualedovrebbe stabilireall’interno del Paese per proteggere i cittadini israeliani che ne abitano la parte nord. Strategia militare su X – “Il, anche se ha una bandiera e istituzioni politiche, non soddisfa la definizione di“, così ildi estrema destra nel primo post che apre i tre lunghi messaggi sul social X.