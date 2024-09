Inter-Milan 1-2 e il posto fisso di Paulo Fonseca

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 23 settembre 2024) Un tempo, nemmeno troppo lontano, si faceva così quando una squadra era in difficoltà: si cacciava l’allenatore e se ne ingaggiava uno senza fronzoli, uno di quelli con più senso pratico e buon senso che volontà di rivoluzionare il calcio, uno che schierava i giocatori con un 4-4-2 da sacchismo entry level. E se tutto non andava troppo male, se i giocatori erano buoni, quattro volte su cinque le squadre in difficoltà riuscivano a salvarsi.ha fatto in modo di autoesonerarsi e presentarsi sulla panchina delnel derby contro l’da traghettatore che cerca di risistemare la squadra. D’altra parte c’è solo un paese che rivaleggia con l’Italia in amore per il: il Portogallo. Edue anni fa si era professato non portoghese ma “arciportoghese”. Ha cambiato tante squadre e su ogni panchina all’inizio ha pensato questa è per sempre.