Il Covid non ha aumentato il rischio di autismo nei bambini lo studio della Columbia University

(Di lunedì 23 settembre 2024) Nessuna relazione tra infezione da coronavirus e. I“figlipandemia” di, compresi quelli esposti in utero all’infezione da Sars-CoV-2, non sembrano avere più probabilità di soffrire dirispetto ai nati prima dell’epidemia globale di nuovo coronavirus o ai bebè non esposti all’infezione. Sono “dati rassicuranti” quelli che emergono dal primo rapporto sul tema, pubblicato su Jama Network Open da un gruppo di ricercatori delVagelos College of Physicians and Surgeons, negli Usa.