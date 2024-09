Gli ultimi expat | il Regno Unito tornato Labour visto con gli occhi di due italiani

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 23 settembre 2024) Sono le 17.30 ad Ashbourne, nelle Midlands orientali. Piove. Il tipico clima inglese. Sharon, la suocera di Fabio, ha preparato la merenda: gli scones fatti in casa, dei paninetti farciti con clotted cream e marmellata, classici dolci del rito del tè. Le figlie di Fabio corrono sul prato verde e bagnato dalla pioggia, indossano i k-ways ma sono a piedi nudi. Vanno a ripararsi in una delle due “casette segrete” costruite in giardino, entrambe assemblate dalla nonna per le nipoti con delle assi di legno. Ora le bimbe stanno dipingendo nella “casetta segreta”, hanno a disposizione fogli sparsi, cartoncini e tele. Sono in piedi davanti a un comodo tavolo pieno di tempere e brillantini. Sembrano felici, libere di sporcarsi e di sporcare. Biondissime tutte e due, le figlie di Fabio non parlano una parola d’italiano.