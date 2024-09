Federterziario al Sud inattiva una donna su due con figli

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) "Le donne sono le ultime a entrare nel mondo del lavoro e le prime a uscire, serve un piano nazionale di incentivi e di tutela per superare il divario di genere, soprattutto al Sud dove la situazione è ancora più grave". Così Emanuela D'Aversa, responsabile dell'ufficio relazioni industriali diad "aMare il lavoro", organizzato dall'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro (Ancl), come riporta una nota. Secondo un 'elaborazione dell'associazione su dati Istat le donne occupate con duesono il 57,8% contro il 91,6% degli uomini che si trovano nella medesima situazione familiare. Un dato che risalta ulteriormente se si prendono in considerazione le dimissioni volontarie per genitori confino ai tre anni: il 72,8% del totale ha riguardato le donne.