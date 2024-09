Ex dipendenti Alitalia prorogata la cassa integrazione fino a dicembre 2024

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 23 settembre 2024) Fiumicino, 23 settembre– “Accogliamo con favore la proroga di due mesi dellaper oltre 2.200 ex, esclusi dal processo di transizione con l’arrivo di Ita Airways. Senza questo intervento, il sostegno sarebbe scaduto il prossimo 31 ottobre”. Così in una nota stampa, il capogruppo PD, Ezio Di Genesio Pagliuca. “La decisione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, – spiega il capogruppo – frutto del lavoro congiunto delle sigle sindacali, rimanda tuttavia la risoluzione della questione al 31. Un rinvio che, seppur necessario, non rappresenta una soluzione definitiva. In questi due anni, il Governo ha avuto l’opportunità di trovare una risposta stabile e concreta per evitare i licenziamenti degli ex, in amministrazione straordinaria.