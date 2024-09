Everton nuovo colpo di scena | i Friedkin vicini all’acquisto del club

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 23 settembre 2024)disul futuro societario dell’, ormai da tempo nel processo di ricerca di unacquirente. Il Gruppo, già proprietario della Roma, è molto vicino a completare l’acquisizione deldi Liverpool, secondo quanto sostengono Bloomberg e Sky Sports UK.sembrava sul punto di acquisire l’già in estate, quando aveva tenuto colloqui esclusivi con l’attuale proprietario Farhad Moshiri, prima di annunciare che non avrebbe proseguito con l’acquisizione a causa delle preoccupazioni sui prestiti che ilaveva contratto con altri investitori. La situazione economica della società è infatti gravata da debiti che dovrebbero essere presi in carico dalla nuova proprietà. Nelle ultime settimane era avanzata l’ipotesi dell’acquisizione da parte di John Textor, altro magnate statunitense.