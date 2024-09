Depotenziamento del servizio emergenza-urgenza in Valdarno Botta e risposta tra Chiassai e Asl

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 23 settembre 2024) Arezzo, 23 settembre 2024 – La denuncia è partita sui social dal sindaco di Montevarchi SilviaMartini, che ha annunciato che dal 1 ottobre la Regione Toscana cancellerà ildell’auto infermierizzata, composta da due infermieri, riducendolo ad un solo infermiere, per tutto il, di notte. "Dopo che da mesi non ci sono più medici sull'automedica, adesso da due infermieri ne resterà uno solo, e per giunta, questo sarà messo su un ambulanza, togliendo di fatto, una BLSD dal territorio, per i codici minori, impossibilitato quindi ad intervenire su codici maggiori, come i rossi, in caso di necessità", ha scritto, dopo aver ricordato che, in origine, i sanitari per l'indovevano essere tre coprendo l'arco delle 24 ore.