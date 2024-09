Cina | Guizhou tutela di antiche varieta’ di sementi a Liping 3

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 23 settembre 2024), 23 set – (Xinhua) – Yang Zhengxi (a destra) aiuta gli abitanti di un villaggio a diserbare un campo nel villaggio di Yangdong, nella citta’ di Shangzhong, contea di, nella provincia sud-occidentale cinese del, il 19 settembre 2024. Yang Zhengxi, 52 anni, originario della cittadina di Shangzhong di, e’ il primo laureato al college del suo villaggio. Dopo la laurea, Yang ha lavorato per anni come funzionario pubblico di base. Nel 2012, ha lasciato il suo lavoro e ha deciso di concentrarsi sulla ricerca e sulla protezione didi colture come riso, fagioli, verdure, ecc. Negli ultimi 12 anni l’uomo ha visitato molti habitat dell’etnia Dong e ha costruito due musei sulleper conservare, piantare e proteggere i semi trovati in queste aree.