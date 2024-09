Cattivissimo Me 4 rimane in testa insieme a Beetlejuice Beetlejuice

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 23 settembre 2024)Me 4inMe 4incon un altro 1.075.183 di euro. Ormai il sequel che ha debuttato il 21 Agosto porta il suo totale a 16 Milioni di euro. Buona tenuta anche per che racimola altri 1.072.452 €. Uscito il 5 settembre dopo il debutto alla Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia il film di Tim Burton arriva ad un totale di 4.2 milioni di euro. In terzo posizione troviamo l’unico italiano in classifica il documentario sulla terza stella dell’Inter prodotto da Nexto Digital INTER. DUE STELLE SUL CUORE che debutta durante la settimana del derby milanese e mette a segno un buon 681 mila euro. Discreto risultato per il remake Speak no Evil – Non parlare agli sconosciuti che dopo due settimana riesce a sfondare il milione di euro totali.