Alberature Alfonsi | Al via trattamenti contro parassiti degli olmi in viale dei Quattro Venti

(Di lunedì 23 settembre 2024) Sono stati avviati dal Dipartimento capitolino Tutela Ambientale, gli interdi trattamento endoterapico sui circa 200lungo ildeie su Piazzale Dunant a Monteverde per il contrasto della Galerucella luteola, il coleottero parassita particolarmente dannoso per le foglie dell’albero. Gli interriguardano anche i lecci presenti in quel quadrante e sui quali sono previsti ila cocciniglia parassita Kermes vermilio. Questa fase diè stata preceduta da un programma dilli fitostatici sullo stato di salute di tutte ledel quadrante e da interdi potatura e rimonda dei rami bassi o secchi che compromettevano la visibilità della circolazione veicolare e di quelli che, per il loro sviluppo in altezza, potevano costituire un potenziale pericolo in caso di forti