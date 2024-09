VIDEO – Venezia-Genoa 2-0 Serie A | gol e highlights della partita

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 22 settembre 2024)è finita con il risultato di 2-0. Prima vittoria in assoluto in campionato per la squadra di Eusebio Di Francesco, crisi nera invece per i rosso-blu. SITUAZIONI OPPOSTE – Ilvince la sua primastagionale in grande stile e lo fa contro ilin casa con il risultato di 2-0. Non c’è storia al Penzo, succede tutto nel secondo tempo. Non solo però cose belle, perché Ruslan Malinovski è uscito dall’incontro con un infortunio gravissimo. Il club ha scritto su X: «Il giocatore Ruslan Malinovskyi, occorso in un trauma alla caviglia destra durante ladi oggi, ha riportato una lussazione articolare e una frattura del perone. Il giocatore verrà sottoposto a intervento chirurgico nella giornata di domani». Ore perciò pesanti e difficili in casa, che non riesce proprio ad ottenere un successo dopo quello di Monza del 24 agosto.