Tragedia in autostrada terribile incidente tra più mezzi | c’è una vittima

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 22 settembre 2024) Ancora un morto sulle strade italiane. Oggi, domenica 22 settembre, in unpoco dopo le 6 un uomo di 74 anni a perso la vita a seguito di uno schianto. È successo lungo la bretella di collegamento con l’Roma-Firenze, fra Settebagni e Castelnuovo di Porto in direzione del casello Roma nord. Ancora da chiarire la dinamica. L’unica certezza, oltre la morte del 74enne, il fatto che a rimanere coinvolti siano stati più. >> “Purtroppo è successo davvero“. Marco Liorni, la brutta notizia questa mattina: “Era nell’aria e qualcuno già lo sapeva” Subito dopo l’allarme, dato da alcuni automobilisti in sosta, sul posto le pattuglie della polizia stradale insieme con 118 e vigili del fuoco che lavorato a lungo per estrarre persone rimaste incastrate fra le lamiere.