Traffico Roma del 22-09-2024 ore 07 | 30

(Di domenica 22 settembre 2024) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione Io sono a diramazioneSud tra Torrenova al Grande Raccordo Anulare nelle due direzioni per lavori fino alle 12 di oggi chiusa la diramazionenord tra Settebagni e Castelnuovo di Porto provincia di dente in direzione dell’auto sole poi che gli spostamenti sulle strade della capitale vi ricordiamo che sulla tangenziale est e fino al 4 ottobre rimane chiuso per lavori lo svincolo per immettersi su via Prenestina per chi viaggia in direzione San Giovanni per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it la Tiziana Alfano è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilitÃ