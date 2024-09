Tentano di rubare un’auto in sosta due arresti a Napoli

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 22 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDue napoletani di 22 e 46 anni sono stati arrestati dalla polizia per tentato furto aggravato: gli agenti del commissariato di Secondigliano li hanno sorpresi ieri mattina mentre tentavano diin. Un arresto per droga, invece, nella zona di Porta Capuana. In manette è finito un 38enne tunisino sorpreso la scorsa notte dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico mentre stava spacciando stupefacenti. I poliziotti lo hanno trovato in possesso di 28 involucri di cocaina del peso di circa 4 grammi e di 115 euro. L’acquirente, che aveva con sè la dose appena acquistata, è stato sanzionato amministrativamente per detenzione dinze stupefacenti per uso personale. L'articolodiin, dueproviene da Anteprima24.it.