Spider-Man 4 | deve dare all’MCU quel tanto agognato uomo ragno di strada

(Di domenica 22 settembre 2024) “-MAN 4? ha un nuovo, atteso Capitolo previsto per l’estate del 2026, CHE RIDEFINIRÀ L’NEL MARVEL CINEMATIC UNIVERSE. Un film che promette di riscrivere non solo il personaggio di Peter Parker, ma l’intero futuro dell’MCU. In arrivo dopo il clamoroso successo di “-Man: No Way Home“, il quarto episodio della saga, co-prodotto da Marvel e Sony, sarà la pellicola della svolta che metterà in luce la metamorfosi di un eroe che ha segnato il cuore di spettatori di tutto il mondo. La crescita e la trasformazione del personaggio, da irraggiungibile eroina tra i grattacieli, adidella finestra accanto’.-Man 4: sul filo di ragnatela il destino di MCV Ancora una volta Tom Holland vestirà i panni del giovane Peter Parker. La trama di “-Man 4” si preannuncia più oscura e introspettiva rispetto ai capitoli precedenti.