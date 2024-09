Saviano crolla palazzina dopo esplosione | morti 2 bambini

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di domenica 22 settembre 2024) La tragedia questa mattina in via Tappia a, dalle prime informazioni sembra sia stata un fuga di gas Una tragedia enorme quella che ha colpito questa mattina la cittadina di. Unadovuta a quanto sembra da una fuga di gas di una bombola, ha causato il crollo di unain via Tappia e la morte di duedi 4 e 6 anni fratello e sorella. Estratti vivi dalle macerie il padre gravemente ferito e un altro figlio di appena 2 anni che ora è al Santo Bono. I soccorsi sono scattati immediatamente e le squadre di pompieri impegnati stanno scavando a mano per recuperare, si spera, altri sopravvissuti tra cui la mamma della famiglia tragicamente coinvolta e la nonna deicosì come riportano le agenzie ansa e le maggiori agenzie di stampa. Uno scenario che non avremmo mai voluto raccontare. Attendiamo aggiornamenti riguardo altri dispersi.