La flotta ora è più ecologica In strada undici bus elettrici

Una flotta sempre più ecologica. L’Azienda Trasporti Bergamo (Atb) si rinnova e diventa più sostenibile con undici nuovi mezzi elettrici, di cui cinque da 18 metri che le valgono un primato: quello di essere la prima azienda in Lombardia a introdurre bus da 18 metri full electric. I mezzi, prodotti dalla Yutong in Cina e importati in Italia dalla Powerbus, sono stati acquistati con un investimento di 6,6 milioni di euro, di cui l’80% finanziato dal Pnrr (5,3 milioni) e il restante 20% con risorse di Atb per 1,3 milioni di euro, a cui si sommano 550mila euro per le 11 colonnine di ricarica dei bus. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La flotta ora è più ecologica. In strada undici bus elettrici

In questa notizia si parla di: flotta - ecologica - undici - elettrici

Transizione ecologica: AIR Campania rinnova il 53% della flotta - Tempo di lettura: 2 minuti 806 autobus, 30 milioni di chilometri percorsi – che diventeranno 36,8 milioni entro il 2026 – e il 53% della flotta già rinnovata con veicoli a basse o zero emissioni.

Atb, la flotta si fa più «ecologica». In arrivo 11 nuovi autobus elettrici - LA NOVITÀ. I mezzi della cinese Yutong sono stati acquistati con un investimento di 6,6 milioni finanziato per l’80% dal Pnrr.

La flotta ora è più ecologica. In strada undici bus elettrici; Seta, in partenza tre bus elettrici: Saranno operativi sulla linea 6; La svolta ecologica di Atm In arrivo 240 bus elettrici.

La flotta ora è più ecologica. In strada undici bus elettrici - Il presidente: servizio di trasporto pubblico nel modo più sostenibile possibile. Segnala ilgiorno.it

Atb, la flotta si fa più «ecologica». In arrivo 11 nuovi autobus elettrici - La flotta degli autobus di Atb si rinnova e diventa più sostenibile con 11 nuovi mezzi elettrici. Secondo informazione.it