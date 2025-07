Umbria Jazz La pioggia frena gli appassionati

Piove su Umbria Jazz. Dopo un sabato da urlo, con tantissime persone che si sono ritrovate in centro storico a Perugia al ritmo della grande musica, ecco che ieri il maltempo ha bagnato l’entusiasmo. Ma non l’ha spento. Perchè tanti appassionati ieri sera hanno assistito a Santa Giuliana al ritorno di Herbie Hancock, grande pianista e autentica icona della musica degli ultimi sei decenni, non solo del jazz. E il programma di Uj va avanti senza sosta dopo il primo fine settimana di eventi. Proprio sul palco dell’Arena stasera torneranno Samara Joy (lanciata proprio da Uj qualche anno fa) e Gregory Porter. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Umbria Jazz. La pioggia frena gli appassionati

In questa notizia si parla di: jazz - umbria - appassionati - pioggia

Umbria Jazz a Terni: “Ottima intesa per un grande evento nel 2026” - Umbria Jazz a Terni, lunedì cruciale per il futuro della manifestazione in città . IN mattinata, durante la seduta del consiglio comunale, il sindaco Stefano Bandecchi aveva annunciato che “l’edizione 2025 salterà ”.

Terni, Stefano Bandecchi su Umbria Jazz: “Salta l’edizione 2025. Prossimo anno usciremo dalla mediocrità ” - “Inventeremo un aggettivo diverso per Umbria Jazz”. Il sindaco Stefano Bandecchi durante la seduta del Consiglio comunale di oggi – lunedì 5 maggio - ha anticipato gli intendimenti dell’amministrazione comunale.

VIDEO Umbria Jazz 2025, Pagnotta: "Edizione per tutti i gusti. Mika? Chi non lo apprezza non vada all'Arena" - Il direttore artistico di Umbria Jazz, Carlo Pagnotta, riassume a grandi linee il programma dell'edizione 2025.

Umbria Jazz. La pioggia frena gli appassionati; Weekend di fine estate targato Umbria Jazz: gli appuntamenti da non perdere; Ron Carter e Pat Metheny duo unico, Enrico Rava incanta il pubblico di Umbria Jazz.

Umbria Jazz. La pioggia frena gli appassionati - Dopo un sabato da urlo, con tantissime persone che si sono ritrovate in centro storico a Perugia al ritmo della grande musica, ecco che ieri il maltempo ha bagnato l’entusiasmo. Segnala lanazione.it

Umbria Jazz, la grande macchina che fa di Perugia una capitale - Arriva finalmente Umbria Jazz e l’estate perugina, sinora battuta da un caldo torrido, a tratti insopportabile, prende forma e ritrova la freschezza più tipica e tradizionale. Si legge su umbria24.it