trump spinge il sud globale verso un nuovo ordine finanziario internazionale

Trump può vantare un altro successo. La sua guerra dei dazi e la politica di polverizzazione degli organismi internazionali, a cominciare dalle Nazioni Unite, hanno compattato i Paesi Brics, riuniti nel loro diciassettesimo summit a Rio de Janeiro. Il proliferare dei conflitti, in alcuni dei quali sono direttamente coinvolti, avrebbe loro reso piĂą difficile trovare un’unitĂ d’intenti. Essi hanno così dichiarato che: «L’economia globale e i mercati finanziari sono sempre piĂą soggetti a elevata incertezza e a periodi d’intensa volatilitĂ . Abbiamo espresso le nostre serie preoccupazioni in merito all’imposizione unilaterale di azioni commerciali e finanziarie, tra cui l’aumento di tariffe e misure non tariffarie, che distorcono il commercio e sono incoerenti con le regole dell’Organizzazione mondiale del commercio». 🔗 Leggi su Linkiesta.it

