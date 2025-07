Ghost of yotei | la caratteristica che ti farà perdere 100 ore nel gioco

Il ritorno della modalitĂ Kurosawa in Ghost of Yotei, previsto per la fine dell'anno, ha suscitato grande interesse tra gli appassionati di videogiochi. Questa funzione permette di immergersi in un'esperienza visiva ispirata al cinema classico del celebre regista Akira Kurosawa, grazie a un filtro in bianco e nero ad alto contrasto che conferisce all'intera ambientazione un'atmosfera unica. La possibilitĂ di attivare questa modalitĂ arricchisce il valore cinematografico del titolo, offrendo ai giocatori una prospettiva ancora piĂą immersiva nel mondo di gioco.

