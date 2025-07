Scuole accorpate il Tar prende tempo

Il Tar chiede alla Regione di motivare meglio la scelta di accorpare l’Istituto Comprensivo ‘Scipione Lapi’ con quello di Acqualagna, concedendo 20 giorni di tempo per produrre le integrazioni, in conseguenza del ricorso del Comune di Apecchio. Una mezza vittoria di cui si compiace Marta Ruggeri, capogruppo M5S in consiglio regionale: "Esprimo grande soddisfazione – fa sapere Ruggeri – per la nuova ordinanza del Tar. È una vittoria importante per il territorio e per tutte quelle comunità montane e interne che da mesi denunciano le conseguenze negative del dimensionamento scolastico imposto dalla Regione, nonostante la contrarietà delle opposizioni e in particolare del M5S". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scuole accorpate, il Tar prende tempo

