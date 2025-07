paolo giordano racconta ulivi e mediterraneo

"Sono venuto in treno a Perugia da Santa Maria di Leuca per un buon tratto e mi sono scorsi dal finestrino ettari ed ettari di terra pugliese popolata di scheletri: erano gli ulivi morti di Xylella ". È pacato ma fermo nei toni il monito lanciato in una gremitissima Sala dei Notari dal fisico e scrittore Paolo Giordano, torinese di nascita ma da sempre legato alla Puglia, che di quest’epidemia ha seguito nascita e sviluppo giungendo a configurarla come simbolo degli effetti collaterali del mondo interconnesso e centrato sul profitto, come una delle molteplici nuove emergenze. Il suo incontro pubblico con la città di Perugia su questo tema è stato propiziato dall’Università per Stranieri di Perugia nell’ambito delle celebrazioni per il suo centenario, e da Farchioni 1780 insieme alla Fondazione Umbria Jazz. 🔗 Leggi su Lanazione.it

