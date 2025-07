Alla festa dell’Unità il confronto Bersani su pace lavoro e giustizia

PERIGNANO "I Giovani democratici dialogano con Pierluigi Bersani e Alessandra Nardini–La pace, il lavoro, la giustizia sociale, le sfide della sinistra di oggi". L’iniziativa, in programma stasera alle 21,30 alla festa dell’Unità di Perignano (spazio verde Sandro Pertini in via Risorgimento), è promossa dall’unione comunale Pd di Casciana Terme Lari e dai Giovani Democratici. Con la collaborazione della libreria Carrara di Pontedera sarà allestito uno spazio "firmacopie" dedicato all’ultimo libro di Bersani. L’incontro è aperto a tutti. Al centro dell’incontro la pace come valore fondante dell’azione politica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Alla festa dell’Unità il confronto. Bersani su pace, lavoro e giustizia

