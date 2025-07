Nuovo show law & order di dick wolf | una scelta di programmazione discutibile

Il nuovo capitolo della celebre franchise di Dick Wolf, Law & Order, si arricchisce di un’ulteriore produzione che sta suscitando grande interesse: Law & Order Toronto: Criminal Intent. Dopo il successo in Canada, dove è stato trasmesso con grande riscontro nel 2024 e ha vinto un Canadian Screen Award nel 2025, la serie si appresta ora a conquistare anche il scena statunitense. Questo spin-off, ambientato nella città di Toronto e focalizzato sulle indagini della squadra speciale, riprende il format di Law & Order: Criminal Intent, concentrandosi sui casi più complessi e sulla psicologia dei criminali. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Nuovo show law & order di dick wolf: una scelta di programmazione discutibile

