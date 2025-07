la prepalio di muggiano il canaletto non si ferma donne acuto del fezzano

Il Canaletto non si ferma e vince ancora, rafforzando i gradi del favorito, mentre nel femminile torna a vincere il Fezzano e tra i ragazzi si rivede dopo due mesi il Porto Venere. Questi i verdetti della Prepalio di recupero organizzata ieri dal Muggiano nelle acque antistanti il porticciolo di Pertusola. Nonostante il meteo abbia messo in discussione fino all’ultimo lo svolgimento della gara – con la pioggia comunque protagonista in diversi momenti delle gare – gli armi dopo due settimane e una gara rinviata sono potuti tornare finalmente a sfidarsi in vista della gara regina della prima domenica d’agosto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

