Scoperto caso di Dengue Paziente positivo al test scatta la disinfestazione | Controlli e profilassi

Caso di Dengue a Budrio. La persona infettata però è stabile e non ha criticitĂ di salute. Il Comune, insieme all’Ausl e alla Regione, ha subito avviato la disinfestazione straordinaria. Attivato così il protocollo straordinario previsto dal Piano regionale di sorveglianza e controllo delle arbovirosi. Il caso, per ora unico, è stato confermato sabato pomeriggio. La persona infatti si era presentata al Sant’Orsola e presentava febbre e rash cutaneo. Così, dopo i dovuti accertamenti nel reparto di Malattie infettive, è arrivata la conferma diagnostica dagli esami di laboratorio. A quel punto il Dipartimento di sanitĂ pubblica dell’Ausl di Bologna ha avviato l’indagine epidemiologica nelle zone vicine a dove vive la persona nel comune di Budrio, individuando le poche persone residenti nei pressi dell’abitazione del paziente, situata in una zona decentrata di campagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

