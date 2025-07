Golden Power decreto da rifare Troppe pressioni sugli azionisti Bpm

"La decisione del Tar è la prova inequivocabile che il modo in cui il Golden Power è stato utilizzato è illegittimo, tanto da richiedere l’emissione di un nuovo decreto, poichĂ© quello adottato il 18 aprile è stato annullato dalla Corte". Unicredit torna sulla sentenza con cui il Tar si è espresso in merito al suo ricorso contro lo strumento applicato dal governo nell’ambito dell’Ops su Banco Bpm. Il Tar ha accolto le richieste di Unicredit e non si è invece espresso sul tema della Russia. La banca guidata da Andrea Orcel (foto) evidenzia che il Tar ha dichiarato "di non avere giurisdizione in materia", che è appannaggio della Bce. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Golden Power, decreto da rifare. Troppe pressioni sugli azionisti Bpm"

Commissione europea: Golden power su Unicredit-Banco Bpm, responsabilitĂ degli Stati membri - "Non commentiamo casi individuali". Lo afferma il portavoce della Commissione europea Thomas Regnier interpellato al briefing quotidiano con la stampa sulle modalitĂ di esercizio del golden power da parte del Governo italiano su Unicredit-Banco Bpm.

Unicredit, conti record. Ue su Bpm: “Ok golden power solo se proporzionato” - (Adnkronos) – Unicredit chiude il primo trimestre del 2025 con utile netto pari a 2,8 miliardi con un aumento del 8,3 per cento rispetto all’anno precedente.

Banco Bpm, lunedì al via Ops Unicredit; Orcel in cerca di dialogo con il governo per superare le sfide del Golden Power - Lunedì avrà inizio l’Ops di Unicredit su Banco Bpm con un'offerta inferiore dell’8% rispetto al valore di mercato della banca; Orcel dovrà affrontare il Golden Power, tra cui l’uscita dalla Russia e la protezione degli asset in Lombardia, con rischi economici significativi Banco Bpm, lunedì a

UNICREDIT, ORA IL GOVERNO DEVE RIFARE IL GOLDEN POWER (Il Fatto Quotidiano, Carlo Di Foggia, 13 luglio 2025) Punti chiave: - Il Tar del Lazio ha annullato il decreto del governo che applicava il “golden power” su Unicredit per l’acquisizione di Banc Vai su X

Unicredit contrattacca “Golden power illegittimo e annullato” - L’istituto di credito torna sulla sentenza del Tar del Lazio e precisa: “Interpretazioni fuorvianti”. Scrive repubblica.it