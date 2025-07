LIVE Italia-Serbia Mondiali pallanuoto 2025 in DIRETTA | esame severo per il Settebello contro i campioni olimpici

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Serbia, seconda sfida degli azzurri ai Mondiali pallanuoto maschile 2025 a Singapore. Misurarsi contro una delle potenze del panorama internazionale per verificare la reale consistenza delle proprie ambizioni. L’Italia della pallanuoto maschile si prepara ad affrontare una delle sfide più significative della prima fase dei Mondiali di Singapore: domani alle ore 14:45 italiane, con diretta su Rai Sport + HD e Sky Sport Uno, il Settebello incrocerà la Serbia nella seconda giornata del girone A, in un match che vale ben più di tre punti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Serbia, Mondiali pallanuoto 2025 in DIRETTA: esame severo per il Settebello contro i campioni olimpici

In questa notizia si parla di: italia - mondiali - pallanuoto - diretta

Prima sconfitta per l'Italia della pallanuoto donne ai Mondiali in corso a Singapore. Il Setterosa è stato sconfitto per 19-15 dall'Australia che va in testa al girone A a punteggio pieno e prenota la qualificazione diretta ai quarti di finale. #ANSA https://ansa.it/sito/n Vai su X

Diretta Rai Sport Sabato 12 Luglio 2025 Tour de France, Pallanuoto Mondiali, Europei Calcio Femminile In vista del weekend, Sabato 12 Luglio 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale Vai su Facebook

