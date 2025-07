Dove vedere in tv Italia-Norvegia Europei calcio femminile 2025 | orario programma streaming

Il conto alla rovescia procede velocemente. Mercoledì 16 luglio, allo Stade de Genève a Ginevra (Svizzera), la Nazionale italiana di calcio femminile affronterĂ la Norvegia nel match valido per i quarti di finale degli Europei 2025. Le azzurre, dopo aver concluso la fase a gironi in seconda posizione nel Gruppo B alle spalle della Spagna, giocheranno contro le scandinave per centrare l’accesso alle semifinali. Dopo aver esordito con una vittoria di misura contro il Belgio, le ragazze allenate da Andrea Soncin hanno pareggiato contro il Portogallo e nell’ultima sfida contro le iberiche (campionesse del mondo in carica) sono state sconfitte 3-1. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Italia-Norvegia, Europei calcio femminile 2025: orario, programma, streaming

