GLI ITALIANI sono campioni mondiali del risparmio. Purtroppo, però, quello che viene investito solo in minima parte, nonostante tentativi come quello dei Pir, finiscono nel tessuto industriale delle Piccole e medie imprese, la spina dorsale dell’economia italiana. Aziende che quando vengono quotate soffrono, come ora, nonostante la forte ripresa dei mercati azionari anche in questa prima metà del 2025, di quotazioni che non le valorizzano, con multipli su utili, patrimonio e ricavi ben al di sotto delle medie internazionali e delle big, e soprattutto delle banche. Con il rischio che nei prossimi anni le migliori imprese del made in Italy diventino preda di investitori esteri che non le chiuderanno certo ma sottrarranno al nostro Paese le capacità decisionali e strategiche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - "Il risparmio va indirizzato verso le Pmi"