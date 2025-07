Furgone contro auto | quattro feriti

Incidente stradale con uno scontro frontale nella notte fra sabato e ieri sulla strada regionale 74 Maremmana, in localitĂ Pianaccia, nel territorio comunale di Manciano, non molto distante dalle Terme di Saturnia. Coinvolti nello scontro un furgone condotto da un uomo ed una Fiat 500X con tre persone a bordo, tutte residenti a Manciano. I soccorsi sono stati coordinati dalla Misericordia di Manciano, con il delegato ai trasporti ed alle emergenze Luca Giorgi. Ad avere la peggio un cittadino mancianese di 56 anni, che era a bordo della Fiat 500X, veicolo andato completamente distrutto. Sono arrivate tre ambulanze (sia della Misericordia che della Croce rossa) attivate dalla centrale del 118, oltre alle squadre dei vigili del fuoco ed ai carabinieri della Stazione di Manciano, agli ordini del comandante luogotenente Espedito Longobardi, per i rilievi che dovranno stabilire la dinamica di quanto accaduto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

