Innocenzi nella storia Nuovo trionfo ad Ascoli È il 19esimo successo

Luca Innocenzi trionfa ancora. Ha conquistato la Quintana di Ascoli Piceno, facendo trionfare il sestiere di Porta Solest√† la Quintana di Ascoli Piceno, corsa in onore della Madonna della Pace. Al termine, il Magnifico Messere, il sindaco Marco Fioravanti, ha consegnato in premio al cavaliere e al sestiere gialloblu il palio realizzato per l‚Äôoccasione dall‚Äôartista ascolano Gabriele Viviani; al portacolori solestante √® andata anche la ‚Äúlancia‚Äú in memoria del compianto cavaliere ascolano Gianluca Ciannavei. Una giostra dominata da Innocenzi che, in sella al purosangue inglese di otto anni Aube Boreale, ha vinto ad Ascoli per la 19esima volta, regalando a Solest√† il 37esimo palio, √® il recordman della Quintana di Ascoli Piceno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

