Sahel il fronte caldo del jihadismo

Il Sahel è oggi la frontiera più calda del jihad globale. Mentre l’attenzione occidentale è concentrata su Ucraina, Gaza e il confronto con la Cina, una guerra silenziosa ma brutale sta ridisegnando gli equilibri di potere in Africa occidentale. Protagonista di questa trasformazione è Jama’a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM), la costola di Al-Qaeda nel Sahel, che negli ultimi mesi ha accelerato la sua offensiva militare e politica. Ma dietro JNIM si muove un ecosistema più ampio, in cui convivono e competono altri attori jihadisti come lo Stato Islamico nel Grande Sahara (ISGS) e Al-Qaeda nel Maghreb Islamico (AQIM). 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Sahel, il fronte caldo del jihadismo

In questa notizia si parla di: sahel - fronte - caldo - jihadismo

Europa si ritira dal Sahel/ Ora è nelle mani della Russia, che può ... - L'Europa si ritira dal Sahel e lo lascia nelle mani della Russia, che può trarre benefici da jihadismo, immigrazione e droghe ... ilsussidiario.net scrive

La lotta per la terra nel Sahel fa da volano al jihadismo - Avvenire.it - 19, la crisi ambientale si è mutata in alimentare, per poi farsi sociale, economica, etnico- Riporta avvenire.it