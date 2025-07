I fondi pubblici in Sicilia restano uno strumento di consenso più che di governo

Adesso nel centrodestra siciliano c’è paura. Lo scandalo nato dalla rete di favori intorno al presidente dell’Assemblea regionale siciliana (Ars), Gaetano Galvagno, e cominciato come un’inezia, cresce di giorno in giorno, coinvolge anche assessori della Giunta di Renato Schifani, pezzi grossi di Fratelli d’Italia. PerchĂ© non ci sono solo le solite intercettazioni un po’ volgari, i contributi a pioggia per sagre e feste del santo patrono, le telefonate con il tono confidenziale di chi sa che tanto nessuno ascolta. Stavolta, nelle carte della Procura di Palermo, c’è una rete di favori così fitta da sembrare un call center del potere, dove tutti parlano, scommettono, piazzano, promettono. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - I fondi pubblici in Sicilia restano uno strumento di consenso piĂą che di governo

