Alessandro un ragazzo d’oro che amava la vita

"Mio figlio Alessandro stava tornando a casa dal lavoro, non da una festa". A parlare è Alberto Nebbiolini, il padre di Alessandro, il giovane di 24 anni che ha perso la vita nel drammatico incidente avvenuto nella notte tra venerdì e sabato lungo Alzaia Trieste, a Corsico. La Toyota Aygo che guidava è uscita di strada, sfondando la ringhiera di protezione del Naviglio Grande e finendo nelle acque del canale. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. "Non so cosa è successo - dice il padre - ma poco importa, perché nessuno mi ridarà mio figlio. Era un ragazzo come tanti, un bravo ragazzo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "Alessandro, un ragazzo d’oro che amava la vita"

"Papa Francesco non c'è più" e Alessandro, ragazzo autistico, reagisce realizzando un ritratto del Santo Padre - Alessandro ha un modo tutto suo di reagire ai grandi eventi. Quando ieri mamma Melissa e papà Matteo gli hanno comunicato che Papa Francesco era morto Alessandro è corso a prendere i colori e la tela e, silenziosamente, immerso nei suoi pensieri e nelle sue emozioni, ha iniziato a riempire quel.

“Penso che i genitori debbano essere genitori e non amici dei propri figli. Un ragazzo sotto i 18 anni non dovrebbe stare in giro a notte fonda, controllerei chi frequenta…”: parla Alessandro Gassmann - “Sono molto interessato ai giovani, forse è successo da quando sono diventato padre. Assistiamo a un degrado evidente, penso che chi, come me, fa un mestiere sotto gli occhi di tutti e ha la fortuna di essere guardato e apprezzato, debba sottolineare ciò che ritiene sia sbagliato.

Nel film "Mani nude" un ragazzo qualunque, interpretato da Francesco Gheghi, viene rapito e costretto a combattere per la sopravvivenza, sotto il controllo ferreo di un uomo interpretato da Alessandro Gassmann - R oma, 5 giu. (askanews) – “Mani nude”, nei cinema dal 5 giugno, è un noir che si interroga sulla nostra vera natura, sulla violenza che alberga in noi, su quanto siamo predisposti a scatenarci contro il prossimo.

Questa era l’auto di un giovane uomo pieno di sogni. Dietro queste lamiere contorte c’erano risate, speranze, progetti e l’amore di una famiglia. In un istante, tutto si è spento. Un ragazzo che amava la vita, il calcio e le persone care è scomparso, lasciando un Vai su Facebook

