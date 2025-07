Ex Ilva per decarbonizzare la fabbrica tre giganti di 140 metri d?altezza

Più alti degli altiforni. I tre impianti di preridotto di ferro (Dri) proposti dal Governo agli enti locali e alla Regione Puglia in una delle due ipotesi per l?accordo di programma.

Ex-Ilva in crisi: decarbonizzare o chiudere - La crisi dell’ex-Ilva è arrivata ormai a un punto di non ritorno. E non basteranno, come in passato, interventi tampone o decreti ad hoc, per risollevare le sorti dell’acciaieria di Taranto, la più grande d’Europa, l’impianto simbolo di quello che resta il più importante gruppo siderurgico italiano.

Meloni interrompa la sceneggiata tra #Urso, Emiliano e Sindaco che porterà alla chiusura del più grande impianto industriale del #Sud. Le opere funzionali a #Ilva vanno dichiarate di interesse dello Stato e realizzate bypassando ogni potere locale. Vai su Facebook

