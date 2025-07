Assolutamente contrario alla chiusura del reparto di Medicina dell’ ospedale di Pitigliano. Così si definisce il sindaco di Sorano, Ugo Lotti (nella foto), per una decisione che lo lascia "profondamente perplesso sia per il contenuto in sĂ©, sia per le motivazioni" e reputa "un duro colpo per tutto il territorio di Sorano". Intanto, per il periodo scelto. "Si tratta di un periodo dell’anno particolarmente critico –dice Lotti –. Le persone che necessitano di un ricovero, infatti, sarebbero costrette a spostarsi fino a Orbetello o a Grosseto, affrontando almeno 70 chilometri di strada. Una situazione che comporta enormi disagi non solo per i pazienti, ma anche per i loro familiari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Medicina: "Assurdo chiudere il reparto"