British Open 2025 golf | programma orari tv streaming

Chi succederà a Xander Schauffele? Questa è la domanda di tutti verso il 153° Open Championship al Royal Portrush, che in Italia tutti siamo abituati a chiamare British Open (e, a dire la verità , non solo dalle nostre parti). Al Royal Portrush si va per la terza volta dopo il 1951 e soprattutto dopo il 2019, anno nel quale Shane Lowry fece scorrere su tutto il territorio irlandese una quantità di birre tale da, potenzialmente, svuotare gli stabilimenti della Guinness. L’Italia stavolta si presenta in forze piuttosto ricche in quello che è l’unico Major che ha visto un successo azzurro, quello di Francesco Molinari nel 2018 a Carnoustie. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - British Open 2025 golf: programma, orari, tv, streaming

