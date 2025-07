Sciopero trasporto urbano | Mancato confronto

I lavoratori di Autolinee Toscane hanno annunciato uno sciopero dopo mesi di tensioni, mancate risposte e problemi irrisolti. Domani dalle 17.30 alle 21.30 ci sarà uno sciopero del servizio urbano indetto dalla Federazione Autonoma Sindacati Trasporti (Fast) per lamentare una "situazione insostenibile per i dipendenti: ferie arretrate, buste paga incomplete, turni estenuanti e il rischio di subappalti a ditte con contratti meno tutelanti". Lo stato di agitazione nasce "dalla mancanza di confronto con l’azienda", che secondo il sindacato "ha ignorato le richieste inviate fin da febbraio". La situazione si è aggravata quando, attraverso una comunicazione interna, i lavoratori hanno saputo dell’intenzione di "dare in subappalto alcune linee del trasporto pubblico pisano a partire dal 1° luglio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

