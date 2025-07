Strada dissestata e al buio Molti pericoli nessun intervento

"Un chilometro e mezzo di strada trafficata da mezzi agricoli che può essere rappresentata in termini lunari come una serie interminabile di piccoli e medi crateri con quel che resta di un antico catrame sbriciolato pericoloso per le persone e dannoso per le auto". Così i residenti in località ’Le Case’ definiscono la strada che conduce alle loro abitazioni, quattro famiglie "che vivono – dicono ancora – ai confini del bosco vicino al bellissimo ed abbandonato Oratorio del Santissimo Crocifisso costruito nel 1892 e che conserva al suo interno un crocifisso ligneo ritenuto miracoloso, ritrovato tra il fieno di una stalla vicina. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Strada dissestata e al buio. Molti pericoli, nessun intervento"

In questa notizia si parla di: strada - dissestata - buio - molti

Ponte Chiasso, tir tra le buche: strada dissestata e traffico pericoloso vicino alla dogana - Una situazione definita “disastrosa” quella della strada tra piazzale Anna Frank, via Vela e via Catenazzi a Ponte Chiasso, in prossimità della dogana, dove ogni giorno transitano decine di mezzi pesanti diretti o in uscita dalla Svizzera.

Ponte Chiasso, tir tra le buche: strada dissestata e traffico pericoloso vicino alla dogana - Una situazione definita “disastrosa” quella della strada tra piazzale Anna Frank, via Vela e via Catenazzi a Ponte Chiasso, in prossimità della dogana, dove ogni giorno transitano decine di mezzi pesanti diretti o in uscita dalla Svizzera.

Strada dissestata, salta il Giro del Friuli a Tramonti: "La Regione non è stata coinvolta per tempo" - Cambio di programma per il Giro del Friuli Venezia Giulia juniores. A poche settimane dal via alla competizione ciclistica gli organizzatori sono stati costretti a una modifica del percorso dopo l'ultimo sopralluogo dell'Edr lungo la strada provinciale 57 tra Clauzetto e Campone.

MANDURIA – La rivelazione dell’Accademia dei Culacchi: ripristinata strada sterrata che era stata asfaltata per sbaglio La venerabile Accademia mostra anche la foto del … provvidenziale intervento leggi l'articolo: https://www.manduriaoggi.it/?news=71041 Vai su Facebook

Strada dissestata e al buio. Molti pericoli, nessun intervento; A Silvi Marina una estate molto calda. Critiche da residenti e turisti; Buche, buio, vegetazione fuori controllo. La protesta degli abitanti di via Vignacce a Gavirate.

"Strada dissestata e al buio. Molti pericoli, nessun intervento" - "Un chilometro e mezzo di strada trafficata da mezzi agricoli che può essere rappresentata in termini lunari come una ... Si legge su lanazione.it

Una strada sempre dissestata - Il Resto del Carlino - Una strada sempre dissestata Dopo 6 mesi di assenza dalla zona ritrovo puntualmente sfasciato ed in rifacimento il manto stradale di un tratto della strada Fano - Lo riporta ilrestodelcarlino.it