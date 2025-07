Ecco la strategia contro i dazi Usa Lettera alle istituzioni italiane e Ue

Lettera aperta indirizzata ai ministeri italiani di competenza, ai negoziatori europei, alla Regione e ai presidenti di Federdoc e Unione Italiana Vini, per chiedere attenzione e sostegno per le imprese vitivinicole toscane sulla questione dei dazi annunciati dal Governo Trump, che avrebbero una ricaduta diretta sul vino toscano a partire dal 1° agosto. È il contenuto della missiva inviata da Avito, l’Associazione Vini Toscani Dop e Igp, in rappresentanza di 24 Consorzi di Tutela del vino toscano, per esprimere la grande preoccupazione che il comparto sta vivendo circa la nuova proposta di tassazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Ecco la strategia contro i dazi Usa". Lettera alle istituzioni italiane e Ue

