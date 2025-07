L’ Acquario di Cattolica celebra la Giornata internazionale degli squali, dedicando le sessioni di pasto degli squali toro alla sensibilizzazione dei visitatori sui problemi legati alla pesca accidentale. Sono circa 540 le specie conosciute nei mari del pianeta, di cui circa una cinquantina nel Mediterraneo e la metà di queste sono in pericolo. Squali e razze sono in pericolo a causa di inquinamento, distruzione dell’habitat e pesca. Si stima che ogni anno vengano uccisi circa 100 milioni di squali. In occasione della Giornata mondiale, i partner del progetto Life Elife, vogliono sfatare una delle più diffuse fake news su questi animali organizzando alcuni appuntamenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Incontro ravvicinato con gli squali toro dell’Acquario