Black Widow supera 2 avengers con 379 milioni nel box office MCU

Il lancio del film dedicato a Black Widow nel 2021 ha rappresentato un evento complesso, caratterizzato da risultati di incasso inferiori alle aspettative e da sfide legate alla distribuzione. Nonostante le difficoltĂ , il film ha dimostrato un’importante capacitĂ di superare alcune delle produzioni piĂą storiche del Marvel Cinematic Universe (MCU), consolidando la sua rilevanza all’interno della saga. In questa analisi si approfondiscono le performance al botteghino, i fattori che hanno influito sui risultati e le ragioni per cui questa pellicola ha comunque ottenuto successi significativi. black widow: una delle pellicole mcu con i incassi piĂą bassi. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Black Widow supera 2 avengers con 379 milioni nel box office MCU

