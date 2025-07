"Dopo decenni di silenzio e immobilismo, oggi il Pd scopre improvvisamente l’indignazione. Un risveglio tardivo e paradossale, visto che arriva proprio da chi ha avuto la responsabilitĂ politica e amministrativa della cittĂ per ottant’anni". A dirlo è il circolo Fratelli d’Italia Follonica. "Sul caso dell’ Ippodromo dei Pini – commentano - il Pd accusa l’attuale amministrazione di ’superficialità ’, ma la verità è che quel degrado è frutto diretto delle scelte (o delle non scelte) dell’amministrazione di centrosinistra che ha governato la cittĂ per quasi 80 anni. Nel 2003, proprio sotto una giunta di sinistra, venne approvata una convenzione che ha aperto la strada a due decenni di abusi, incuria e mancanza di controllo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La polemica sull’ippodromo: "Il Pd prima crea i disastri e poi vuol dare le colpe ad altri"